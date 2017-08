GCSE RESULTS: The latest results from around Calderdale

Hundreds of students have been collecting their GCSE results at schools across Calderdale.

Here are the results from the borough:

Brighouse High

Calderdale College

H Abad 1 (0);H Abid 1 (1);I Abrahams-Novikova 1 (0);H Agus 1 (0);P Ahao 1 (0);N Ahmed 1 (1);S Ahmed 1 (0);S Ahmed 2 (1);Z Ahmed 1 (0);M Akhlaghi-Nikoo 1 (0);A Akhtar 1 (0);M Akhtar 1 (0);S Akhtar 2 (0);T Akhtar 1 (0);K Akroyd 1 (1);S Al Din 2 (1);M Al-Ali 2 (1);A Alam 1 (0);A Ali 1 (0);A Ali 2 (0);A Ali 2 (0);F Ali 1 (0);H Ali 1 (0);H Ali 1 (0);H Ali 1 (0);M Ali 1 (0);R Ali 1 (0);S Ali 1 (0);S Ali 1 (0);T Ali 2 (0);Z Ali 1 (0);Z Ali 1 (1);K Allan 2 (1);F Allpress 2 (1);M Alyas 2 (1);S Ameen 1 (0);Z Ameen 1 (0);S Amin 1 (0);H Amjad 1 (0);A Amran 2 (0);M Angir 1 (1);Z Anjum 1 (0);E Anku 2 (0);T Anslow 1 (0);F Anwar 1 (1);E Aram 2 (1);Z Arif 1 (0);C Armstrong 1 (1);H Armstrong 1 (0);H Asghar 1 (0);M Asher 1 (1);A Aslam 1 (1);B Aspinall 1 (0);K Aspinall 2 (0);S Atkins 1 (0);J Atkinson 1 (1);I Awad 2 (0);N Awan 1 (0);J Ayub 1 (0);A Azeb 1 (0);A Aziem 1 (0);Z Aziz 1 (0);K Badhams 2 (0);A Baghriche 1 (1);F Baghriche 1 (1);H Baig 1 (0);C Bailey 1 (1);J Baka 1 (0);N Banaris 2 (0);R Bannister 1 (0);H Barker 1 (1);N Barker 1 (0);A Barron 1 (1);L Bartle 1 (0);Z Basharat 2 (0);M Bassinder 2 (0);D Batley 2 (1);N Batterton 2 (0);C Baxter 1 (1);K Baxter 1 (0);R Baxter 1 (1);J Bean 1 (0);R Beaumont 1 (1);N Beddow 1 (0);C Begum 1 (1);B Belsham 1 (1);J Belson 1 (1);A Benn 1 (1);A Benson 1 (0);S Bibi 1 (0);J Binger 1 (1);N Blackburn 1 (0);E Blowers 1 (0);R Bolingo 1 (0);R Bone 2 (2);J Boocock 2 (2);L Boocock 2 (0);J Borsos 1 (1);B Bostan 1 (0);R Bostan 1 (1);K Bottomley 1 (0);S Bradley 1 (0);R Braithwaite 1 (1);K Brearley 1 (0);D Brereton 2 (0);J Britten 1 (0);C Bromley 2 (0);M Brook 1 (1);L Brooke 2 (0);K Brophy 1 (0);T Broscombe 1 (0);L Broughton-Janes 1 (1);A Brown 2 (1);C Brown 1 (0);J Brown 1 (0);O Brown 1 (0);S Brown 1 (1);C Brunning 1 (0);A Bryant 1 (0);L Bryson 1 (0);S Buck 1 (0);M Bucki 1 (1);S Bull 1 (0);E Burland 1 (1);N Burnside 1 (0);K Butters 2 (0);J Butterworth 1 (0);J Bywater 1 (0);M Cahill 1 (0);V Callagher 1 (1);D Carney 1 (0);E Carr 2 (1);C Carroll 1 (1);L Carsmith 1 (1);S Carter 1 (0);D Cartwright 2 (1);C Castel-Atkinson 1 (0);F Catling 2 (1);X Chen 1 (1);M Chesters Wright 2 (0);H Clarke 1 (0);L Clarke 1 (0);B Clegg 1 (0);D Coates 2 (0);A Cockroft 1 (1);C Cockroft 1 (0);R Cockroft 2 (0);S Cockroft 1 (0);C Collins 1 (0);D Collins 1 (1);G Collins 1 (0);N Collins 1 (0);M Comer 1 (1);L Coneron 1 (0);H Coning 1 (0);L Connell 1 (0);R Cooke 1 (0);J Cooper 1 (0);J Corbett 1 (0);N Corley 1 (0);J Coultous 1 (0);A Crabb 1 (0);L Crabb 1 (1);E Craggs 1 (0);J Craig 1 (1);R Craven 1 (1);C Crossley 1 (1);J Crosswaite 2 (0);M Crowther 1 (0);J Currie 1 (1);L Currie 1 (0);E Curtis 1 (0);C Cutts 2 (0);J Darbey 1 (0);B Davis 2 (0);J Davis 2 (1);M Davison 2 (1);K De Jersey 1 (0);K De Masi 1 (0);F Deegan 1 (0);L Dempsey 1 (1);S Denman 1 (0);M Denton 1 (0);J Devine 2 (2);M Devine 2 (1);E Devlin 1 (0);K Dewhirst 1 (0);A Dickerson 1 (1);K Dodsworth 1 (0);B Donnelly 1 (0);M Doyle 1 (1);P Drake 1 (1);J Duffy 1 (0);L Dunne 2 (0);D Dunnett 1 (1);S Duran 1 (0);D Durrance 3 (3);T Dutson 2 (0);S Dwyer 1 (0);A Dyson 2 (1);N Dyson 1 (0);G Eaton 2 (0);T Ellahi 1 (0);A Ellis 2 (0);C English 2 (0);C English 2 (1);G Enoe 2 (1);R Fallshor 1 (0);H Farooq 1 (0);M Farooq 1 (0);Z Farooq 1 (0);N Farrar 2 (1);C Fawcett 1 (0);I Fawcett-Gibson 1 (1);B Fenton 1 (0);L Filby 1 (0);G Firth 1 (0);T Fisher 1 (0);R Fisher-Ives 1 (1);S Flack 2 (0);C Flavell 2 (1);M Fogg 2 (0);S Forth 1 (0);J Foster 1 (1);S Foster 1 (1);Y Foulds-Clare 1 (0);N Fowler 2 (1);L Freeman 2 (0);S Freeman 2 (0);A French 1 (0);L French 1 (0);K Fris 1 (0);J Froggett 1 (0);M Gaffney 1 (0);J Gale 2 (2);J Galij 1 (0);S Garforth 1 (0);B Garling 1 (0);L Garside 1 (1);A Gawryluk 1 (1);L Geraghty 1 (0);A Ghafoor 1 (0);R Gibbons 1 (0);A Gillson 1 (0);O Gingell 2 (1);J Gledhill 1 (0);S Glenton 1 (0);C Gogoley 1 (1);C Goldthorpe 1 (0);P Gondo 1 (1);L Gosling 2 (0);C Gradon 1 (0);J Gray 1 (1);A Graydon 2 (0);A Green 1 (0);E Green 1 (0);G Green 1 (1);A Greenwood 1 (0);Z Gresswell 1 (0);C Grice 1 (0);A Griffiths 1 (1);J Griffiths 2 (0);S Griffiths 1 (1);R Grundy 2 (2);K Guest 1 (1);C Haigh 2 (0);R Haigh 1 (0);M Haleem 1 (1);T Hall 1 (0);C Halliday 2 (0);P Halliday 1 (1);S Halliday 2 (1);E Haluska 1 (0);A Hameed 1 (1);S Hamid 2 (2);C Hannant 1 (0);C Hanson 2 (1);C Hanson 2 (1);M Hanson 1 (0);R Hanson 1 (0);K Haroon 1 (0);A Harrison 1 (0);J Harrison 1 (0);M Harrison 1 (0);E Hartley 1 (1);S Hassan 1 (0);A Hawkins 1 (0);B Heald 1 (0);K Healey 1 (0);R Healey 1 (0);B Heaney 1 (1);C Heffernan 1 (0);J Hegarty 2 (0);A Henderson 2 (0);A Hendrickson 1 (1);J Heppenstall 1 (1);I Heron 1 (0);G Heyworth-Lord 2 (1);C Higgins 1 (0);J Higham 1 (1);L Highley 1 (0);C Hill 1 (0);D Hinchliffe 1 (0);L Hindle 1 (0);O Hindle 1 (0);K Hirst 1 (0);N Hiscoe 2 (0);A Holden 2 (0);A Holdsworth 1 (1);R Holmes 1 (1);E Holt 1 (1);C Horsfield 1 (1);E Howard 1 (0);L Howard 1 (0);M Howard 1 (0);G Howroyd 2 (2);M Hoyle 1 (1);E Hudson 1 (0);A Hussain 1 (0);A Hussain 1 (0);A Hussain 1 (0);A Hussain 1 (0);A Hussain 2 (0);C Hussain 1 (0);I Hussain 2 (0);O Hussain 2 (1);R Hussain 1 (0);R Hussain 1 (0);S Hussain 1 (0);S Hussain 1 (1);S Hussain 2 (0);S Hussain 2 (0);Z Hussain 1 (0);R Hutton 1 (0);N Iftikhar 1 (1);N Iles 3 (3);R Illingworth 2 (1);H Ilyas 1 (0);Y Ilyas 1 (0);H Imran 1 (0);A Ingall 1 (0);J Ingham 2 (2);S Ingham 2 (0);T Ingram-Sykes 1 (1);B Ioannou 1 (0);H Ishaq 1 (1);C Jackson 1 (0);G Jackson 2 (1);R Jackson 1 (0);L Jafrate 1 (1);B Jagger 1 (1);L Jagger 1 (0);I Jamil 1 (1);M Jamil 2 (1);N Jamil 1 (0);Z Jamil 1 (0);M Javed 2 (0);A Javid 1 (0);C Jennings 1 (0);S Jessop 1 (0);T Jewson 1 (0);K John 2 (0);A Johnson 2 (0);L Johnson 1 (1);S Johnston 1 (0);D Jones 1 (0);R Jones 2 (0);N Joyce 2 (0);M Kalas 1 (1);R Kalinda 1 (0);L Kambeni Chibwana 1 (0);J Kaye 1 (0);S Keeting 2 (1);T Keeton 2 (0);L Kelliher 2 (1);R Kendall 1 (1);J Kent 2 (0);A Kerry 2 (0);C Kershaw 1 (0);L Kershaw 1 (0);P Kershaw 1 (1);S Khalifa 3 (3);A Khan 2 (0);I Khan 1 (1);M Khan 1 (0);S Khan 1 (1);T Khan 1 (1);S Khatoon 2 (1);C Kilkenny-Stephenson 1 (0);C Kilkenny-Stephenson 1 (1);B King 1 (0);J King 2 (0);A Kirton 1 (0);A Knapton 1 (0);M Koman 1 (1);P Kouakou 1 (0);P Kulimushi 1 (0);V Lackova 1 (0);C Lang 1 (1);O Larossi 1 (1);K Larvin 1 (0);T Lawrence 1 (0);T Leach 2 (1);D Leavor 1 (1);A Ledgard 2 (0);B Lee 1 (1);O Lee 1 (0);R Lee 1 (0);R Lee 1 (0);D Leveridge 1 (1);G Lightowler 1 (0);M Lightowler 2 (0);C Lister 1 (0);R Lister 1 (0);S Lodge 2 (0);T Lodge 1 (0);M Loftus 1 (1);P Lorimer 2 (0);L Loughran 1 (0);M Lowe 2 (1);A Lymm 2 (0);J MacDonald 1 (0);S MacZkowska-Brese 1 (1);B Maguire 1 (1);A Mahmood 1 (0);A Mahmood 1 (1);A Mahmood 2 (1);I Mahmood 1 (0);M Mahmood 1 (1);S Mahmood 1 (0);S Mahmood 1 (1);T Mahmood 1 (0);T Mahmood 1 (1);T Mahmood 2 (0);U Mahmood 2 (0);Z Mahmood 1 (0);T Majid 1 (1);A Manas 2 (0);S Mark 2 (0);J Marks-Batulis 2 (1);C Marsh 1 (0);J Marsh 1 (0);C Marshall 1 (1);J Marshall 1 (0);E Marsland 2 (0);R Martin 1 (0);T Martin 1 (0);H Masood 2 (2);B Matthews 1 (0);J Matthews 1 (0);E Maude 2 (1);R Maude 2 (1);C Mayes 1 (0);R Maysun 1 (1);S McArthur 1 (0);M McBride 1 (0);R McElhone 1 (0);B McGee 1 (0);D McGee 2 (1);L McKelvey 1 (0);L McLachlan 1 (0);E McLean 1 (0);L McLeary 1 (1);P McMaster 1 (0);B McParland 1 (0);K McPherson 1 (0);M Mcpherson 1 (0);B Mehmood 1 (0);D Mehmood 1 (0);J Mehmood 1 (1);N Merhban 1 (0);S Midgley 2 (1);S Midwood 1 (1);R Miko 1 (0);G Milner 2 (0);L Minnock 3 (1);N Mis 1 (0);C Mitchell 1 (1);C Mitchell 2 (1);C Mitchell 2 (1);L Mitchell 1 (0);M Mitchell 1 (0);W Mitchell 1 (1);D Mizickova 1 (1);J Moazzam 1 (0);A Moghul 2 (0);D Mohammad 1 (0);S Mohammad 2 (0);S Mohammed 1 (0);E Moir 1 (0);A Moore 1 (1);R Moore 1 (1);K Moran-Paine 2 (0);S Mordi 1 (0);K Morgan 2 (0);R Morgan 1 (1);A Morris 1 (1);K Morris 1 (1);S Morris-Dent 1 (1);D Mortimer 1 (0);J Mortimer 1 (1);C Moses 1 (0);D Moses 1 (0);B Moulson 2 (1);D Moulson 2 (1);C Murphy 1 (0);E Murphy 1 (1);M Murphy 1 (1);B Mwarabu 1 (0);Z Nadeem 2 (0);I Naeem 1 (0);K Napier 1 (0);A Natkaniec 1 (1);M Nawaz 1 (0);M Nazar 1 (0);M Ndaba 2 (0);J Ndagire 1 (0);P Ndlovu 1 (1);T Neale 2 (1);S Neill 1 (0);J Neumann 1 (1);J Newbury 1 (0);N Newton 1 (1);L Nichol 1 (0);C Nicholson 1 (0);S Nicoll 1 (0);Z Nisah 1 (0);B Nixon 1 (0);R Nixon 1 (0);C Noble 1 (1);J Noble 2 (1);B Nyamabu 1 (0);H O’Callaghan 1 (0);F O’Hara 1 (0);N Oates 1 (0);T Ochiobi 1 (0);S Ochonma 1 (0);J Ogden 1 (0);K Ogden 1 (0);S Ogden 2 (0);C Ogilvie 1 (0);K Ogilvie 1 (0);T Oldfield 1 (1);M Olszowiec 1 (1);H Oxley 1 (0);C Pamment 2 (0);Z Pang 1 (0);J Pannell 1 (1);A Parkinson 1 (1);J Parkinson 1 (1);K Parvez 1 (0);M Parvez 1 (0);S Paul 1 (0);K Payne 1 (1);C Pearson 2 (0);M Pearson 1 (0);R Pearson 1 (0);H Peel 1 (1);O Pell 2 (2);L Petkevic 1 (1);N Phiri 1 (1);N Phiri 2 (1);J Picton 1 (0);M Pitman-Smith 1 (0);M Pollard 2 (0);A Pope 1 (0);A Powell 1 (0);H Powell 1 (0);G Powles 2 (1);N Poyser 1 (0);K Pratt 1 (1);L Presley 1 (1);D Priestley 1 (1);M Priestley 2 (1);G Puttaert 2 (2);S Qadeer 1 (0);H Rafiq 2 (0);B Ramsden 2 (1);K Ramsden 1 (0);N Ramzan 1 (0);F Rasheed 1 (0);K Rashid 1 (0);E Raynor 2 (1);L Redman 1 (0);G Rees 1 (0);M Regan 2 (2);L Reilly 1 (0);S Rennie 1 (1);A Reynolds 1 (0);K Rhodes 1 (0);C Richardson 2 (0);C Richardson 2 (0);J Richardson 1 (1);L Ridley 1 (1);N Rizwan 2 (1);A Roberts 2 (0);D Roberts 1 (0);O Roberts 2 (0);S Roberts 2 (2);K Robertshaw 1 (0);C Robertson 1 (1);S Robins 1 (1);L Robinson 1 (1);A Roper 1 (1);E Rose 1 (0);M Royston 1 (1);M Ruane 2 (2);S Saeed 1 (1);U Saeed 1 (1);H Safdar 2 (0);T Saghir 1 (1);S Sait 2 (1);N Sarman 1 (1);B Saville 2 (0);A Schofield 1 (1);D Scott 1 (0);J Scott 2 (0);C Segado Marsh 1 (0);D Serafain 2 (0);R Serrant 1 (0);K Setter 1 (1);A Shabir 2 (1);S Shabir 1 (0);K Sharp 1 (1);D Shaw 1 (1);N Shazad 1 (0);A Sheils 1 (0);N Shepherd 1 (1);R Shepherd 2 (2);M Sheraz 1 (0);Z Sheraz 1 (1);L Sherwood 2 (0);R Shirtliffe 1 (1);W Shuttelton 1 (0);M Simic 1 (1);K Simpson 1 (1);M Simpson 1 (0);A Singleton 1 (1);S Skidmore 1 (1);C Smith 1 (0);G Smith 2 (1);J Smith 1 (0);J Smith 1 (0);J Smith 1 (1);L Smith 1 (0);M Smith 1 (1);M Smith 1 (1);S Smith 2 (2);V Smith 2 (1);M Sohail 1 (0);J Spencer 1 (0);S Spencer 1 (1);J Squire 2 (0);D Stainsbury 2 (2);M Stanton 1 (0);I Star 1 (0);S Star 1 (1);C Steele 1 (0);J Stephens 1 (1);L Stephens 2 (0);C Steptoe 1 (0);N Stockton 1 (0);W Strojny 2 (0);S Subhan 2 (1);M Sulayman 1 (0);A Summerscales 2 (0);M Sunderland 1 (1);K Sunter 1 (1);B Sutcliffe 1 (1);A Suter 1 (0);J Suttle 1 (0);S Sutton 1 (0);E Swales 1 (0);K Swales 1 (1);J Sweeney 2 (0);C Swift 1 (0);R Swift 1 (0);D Swinbank 1 (1);J Sykes 1 (0);J Sykes 1 (1);R Sykes 1 (0);I Tabassum 1 (1);F Tahir 1 (0);N Tahir 1 (1);A Tait 1 (0);J Tait 1 (1);C Taruvinga 1 (0);C Taylor 1 (1);D Taylor 2 (2);H Taylor 1 (0);J Taylor 1 (1);J Taylor 2 (0);M Tayyab 1 (0);J Teasdale 1 (0);T Techinrungtham 1 (0);D Tedesco 1 (0);E Thomas 2 (0);A Thornton 1 (1);O Toole 2 (1);K Tshowa 2 (1);J Tuck 1 (0);D Turner 1 (0);K Twite 1 (1);H Ullah 1 (0);F Ur-Rehman 1 (0);N Vaqar 1 (1);E Varley 1 (0);M Vitorino Marsden 1 (0);O Voros 2 (1);J Wade 1 (0);H Wadsworth 2 (0);I Waheed 1 (0);S Wajid 1 (0);K Waldron 2 (0);D Walker 1 (0);I Wall 2 (0);R Walmsley 1 (0);C Walsh 1 (1);K Walton 2 (2);R Wardman 1 (0);Z Wasim 2 (1);E Watkins 1 (0);L Watkins 1 (1);O Watson 1 (1);J Watts 1 (0);R Watts 2 (2);L Weaver 2 (0);T Webster 2 (1);M Western 1 (0);T Westmoreland 2 (0);J Whiley 2 (0);J Whitehead 2 (1);A Wilcock 1 (0);J Wilcock 1 (1);A Wilkinson 1 (0);C Wilkinson 1 (0);J Wilkinson 2 (0);D Williams 1 (0);J Williams 2 (0);R Williams 1 (1);S Williams 1 (0);N Williamson 1 (1);B Wilson 2 (0);C Wilson 2 (1);E Wilson 1 (1);J Wilson 1 (0);S Wolstenholme 1 (0);A Wood 2 (0);M Wright 2 (1);S Wyatt 1 (0);C Young 2 (0);R Zahar 2 (0);S Zahoor 1 (0);E Zinhu 1 (0).

Calder High School

Crossley Heath School

S Abbas 12 (12); S Abbasi 11 (11); J Ahsan 11 (11); M Akhtar 11 (4); H Ali 11 (11); S Allen 11 (10); C Amos 12 (11); S Anantharaman 12 (12); L Andrews 12 (12); R Arnold 11 (10); A Arshad 12 (12); F Arshad 11 (11); J Asquith 12 (12); F Atkinson 12 (12); R Azeb 12 (12); N Babar 9 (9);F Baig 10 (9); H Baldwyn 11 (8); H Barraclough 11 (11); D Baumeister 12 (12); M Beal 11 (11); M Beswick 12 (12); R Bhalla 11 (11); M Boothroyd 11 (11); F Bradshaw 11 (11); K Branton 11 (11); M Brown 12 (12); J Chen 11 (10); E Chippendale 11 (10); J Chishty 12 (12); G Codd 12 (12); J Conway 12 (11); R Cook 11 (10); R Coughlan 11 (11); S Cowley 12 (12); E Crosland 11 (11); J Dagger 12 (12); A Dalton 12 (12); M Dhesi 11 (11); L Dorotiak 11 (11); I Drake 11 (11); H Drennan 12 (12); B Duffy 11 (10); D Firth 11 (11); O Fleming 11 (4); R Gongloor 12 (12); L Graham 11 (11); C Green 11 (10); J Greenwood 12 (12); A Gujral 12 (12); A Gupta 12 (12); M Hall 11 (11); T Hallinan 11 (11); A Hare 12 (12); L Hare 12 (12); A Hasan 12 (12); F Hasan 11 (11); Z Hayat 12 (12); M Haydon-Reason 11 (11); W Hibbert 11 (8); J Hinchliffe 11 (11);E Hought 11 (11); S Hussain 11 (11); B Hutchings 12 (12); Z Iftikhar 12 (11); E Inije 12 (11); S Iqbal 12 (12); S Ives 11 (9); M Johnson 11 (11); H Johnston 11 (11); R Jones 10 (8); B Kamran 11 (11); S Kandasamy 12 (12); A Kaushik 12 (12); N Kevins 11 (11); H Khan 11 (11); R Khawaja 12 (12); N Koppula 12 (12); S Lalli 11 (11); C Lau 13 (13); C Lau 12 (12); A Lee 12 (12); M Lemon 12 (12); J Leung 10 (10); M Lomas 11 (10); S Lombardi 12 (12); A Luter 11 (10); N Mahmood 11 (11); A Martin-Hirsch 12 (12); T Mason-Capone 9 (7); S Masterson 12 (12); M Matle 12 (12); R May 12 (12); E McNamara 11 (11); A Mehmood 11 (9); O Millard 12 (12); I Mitchell 11 (9); E Morison 12 (12); I Mubarik 12 (9); N Muhid 11 (11); I Munir 11 (11); K Narayan 12 (12); C Nendick 11 (10); J Newman 11 (11); H Nicholson 12 (12); J Nixon 12 (11); A Noor-Ul-Huda 12 (12); J Nothers 10 (9); E Nunn 11 (11); R O’Hare 11 (11); T O’Shaughnessy 11 (11); B Parsons 11 (11); G Pennington 12 (12); J Petrie-Shah 12 (12); H Quarmby 11 (10); M Ramzan 11 (11); J Reynolds 11 (9); A Richards 12 (11); O Russell 11 (11); A Sarwar 11 (7); D Simpson 11 (10); D Singleton 11 (11); A Smith 11 (11); N Smith 12 (12); T Spooner 12 (12); M Squire 12 (12); N Stimpson 11 (11); J Stott 10 (9); C Strickland 12 (11); A Stubley 12 (12); A Subramaniam 12 (12); E Sumner 10 (9); H Swallow 12 (12); L Sweet 12 (12); J Sykes-Molina 11 (11); C Tankard 12 (11); C Timmons 10 (10); M Turner 11 (11); E Underwood 11 (11); E Uttley 12 (12); D Wade 9 (4); J Waring 11 (11); A Waseem 11 (11); N Watts 12 (12); C White 12 (12); H Wilkinson 11 (10); H Wilkinson 9 (9); S Wisniewski 10 (9); O Witchell 12 (12); A Wood 11 (11); I Wood 11 (11); S Zahid 11 (11); L Zaman 12 (12); S Zaman 11 (11).

Lightcliffe Academy

Halifax Academy

AFZAL Malaika 9 (7);AHMAD Madiya 9 (9);AHMED Abdul 8 (6);AHMED Faryaal 9 (9);AHMED Haider 8 (2);AHMED Hamyail 9 (9);AHMED Kishwar 9 (6);AHMED Maria 9 (9);AHMED Maryam 9 (9);AHMED Sairish 9 (4);AHMED Shaan 9 (9);AHMED Tania 8 (4);AHMED Tanzeel 8 (2);AHMED Ubaid 9 (9);AKHTAR Ameenah 9 (8);AKHTAR Ikra 9 (9);AKHTAR Rumana 9 (8);AKHTAR Shazal 9 (8);AKHTAR Tahira 9 (5);AL-ALI Fatima 9 (9);ALI Aisha 8 (6);ALI Danyal 9 (2);ALI Faseeha 9 (9);ALI Ilsa 9 (8);ALI Imran 9 (2);ALI Irfan 9 (3);ALI Mubarak 10 (9);ALI Mustafa 8 (8);ALI Sayful 9 (3);ALI Shanwaz 7 (2);ALI Shuaib 6 (0);ALI Simran 9 (9);ALI Wahid 9 (9);AMEEN Mohammed 9 (4);ARIF Arooj 8 (8);ARSHAD Ali 10 (10);ASIF Daanyaal 9 (2);BAKA Thassi 10 (8);BANARIS Zeshan 9 (8);BEGUM Mahima 9 (7);BI Anisah 8 (8);BOSTAN Rozahm 8 (7);CHAUDRY Zayne 9 (9);DAUD Anam 9 (7);DAUD Arooj 9 (8);EXCELL Bethany 9 (8);FAROOK Moheeb 9 (4);FAROOQ Saarah 9 (9);GALLAGHER Malisha 1 (0);GUNDUZ Enrico 10 (9);GUNDUZ Selen 10 (8);HAIDER-HAROON Hamza 8 (3);HAYAT Khizr 9 (5);HUSSAIN Abdullah 9 (9);HUSSAIN Adil 9 (9);HUSSAIN Aisha 9 (9);HUSSAIN Aisha 8 (6);HUSSAIN Amaan 9 (4);HUSSAIN Aman 8 (8);HUSSAIN Annum 9 (9);HUSSAIN Asif 9 (2);HUSSAIN Danyal 9 (7);HUSSAIN Hamza 9 (8);HUSSAIN Idnan 9 (3);HUSSAIN Ishah 8 (4);HUSSAIN Junaid 6 (2);HUSSAIN Kabir 8 (2);HUSSAIN Kainat 8 (8);HUSSAIN Moazam 8 (2);HUSSAIN Qays 6 (3);HUSSAIN Saffa 8 (4);HUSSAIN Saqib 8 (8);HUSSAIN Shamail 9 (9);HUSSAIN Shamsah 9 (9);HUSSAIN Sidra 9 (9);HUSSAIN Usman 9 (5);HUSSAIN Yumna Noor 8 (8);HUSSAIN Ziarab 8 (1);ILYAS Sabba 9 (2);IMRAN Adil 8 (8);IMRAN Rimsha 9 (7);IMRAN Tajmeel 9 (9);IQBAL Faahima 9 (9);IQBAL Simrah 8 (1);IRFAN Nimbra 9 (9);ISLAM Ameena 9 (9);ISLAM Mustafa 8 (1);JAMROZE Ramisha 8 (8);KADIR Amman 9 (4);KAMRAN Touqir 8 (2);KHAN Aamina 9 (7);KHAN Amraiz 8 (5);KHAN Arbaas 9 (9);KHAN Halimah 9 (9);KHAN Ikra 8 (5);KHAN Jabraan 9 (5);KHAN Malik 9 (9);KHAN Raheem 9 (5);KHAN Samir 9 (2);KHAN Zain 9 (9);KHAN Zain 8 (5);KHURANA Jasmin 8 (8);KOUSER Zulaikah 9 (9);MAHFOOZ Aminah 9 (8);MAHMOOD Ahsan 9 (6);MAHMOOD Ali Shan 9 (8);MAHMOOD Basat 6 (2);MAHMOOD Hanzla 8 (2);MAHMOOD Hasnain 8 (8);MAHMOOD Itshaam 8 (8);MAHMOOD Madihah 9 (5);MAHMOOD Muteeb 7 (1);MAHMOOD Nauman 9 (8);MAHMOOD Osama 8 (7);MAHMOOD Ruqayyah 9 (3);MALIK Fiza 9 (9);MALIK Shamoona 9 (9);MIRZA Amina 9 (9);MOBEEN Mohammed 9 (9);MUBASHIR Shahmir 5 (0);MUKHTAR Harris 8 (4);NADEEM Osama 9 (9);NADEEM Ziona 9 (3);NAZIR Zeeshan 9 (6);OATES Tayyba-Claire 3 (0);PARVEZ Toyyab 7 (4);QAMAR Hasham 8 (3);QURBAN Sarhaan 8 (8);RAFIQ Ayman 9 (9);RAJA Subhan 9 (5);RASHID Alina 9 (9);RASHID Sophia 8 (7);RASUL Mansoor 8 (5);RAUF Aksah 8 (3);RIAZ Karam 8 (3);RIAZ Omer 9 (3);SADIQUE Sammy 9 (9);SAEED Moez 8 (6);SAJID Hafsah 9 (5);SALIH Mohammed 9 (4);SARWAR Jawad 8 (1);SEHAR Zara 8 (8);SHABIR Ikrah 8 (8);SHABIR Shariqah 8 (8);SHAHID Abdullah 9 (2);SHAHID Mariam 9 (9);SHAKEEL Qais 9 (4);SHARIF Sanya 9 (8);SHEHZAAD Mohammed 9 (2);STAR Samiyah 9 (3);SULTAN Abid 9 (8);TARIQ Jamil 9 (3);TARIQ Zahra 9 (8);TARIQ Zain 9 (5);UMRAN Sheroz 9 (3);WAHAB Abdul 6 (2);WAHEED Zoya 8 (8);WAHID Iman 8 (8);WAHID Majid 9 (9);WALI Saima 9 (8);WHITELEY-HUSSAIN Aisha 8 (8);YASIN Sahn 9 (3);YOUSAF Amaan 9 (3);YOUSAF Armaan 8 (4).

Hipperholme Grammar School

Akbar A 9 (9); Amjid Z 8 (1); Asquith D 10 (10); Bottomley G 10 (10);Coe H 9 (4); Coe L 10 (10); Cooper B 10 (10); Croad M 7 (2); Doherty H 10 (10); Ellis T 9 (7); Fisher O 10 (10); Haigh-Jacobs E 10 (10); Ishaq A 10 (10); Layden-Fritz H 10 (10); Mavi J 10 (10); Skirrow L 10 (10); Taylor L 8 (5); Walker A 8 (4); Ward B 10 (10); Woodcock Z 10 (10).

North Halifax Grammar School

Park Lane

Rastrick High School

B Ackroyd 8 (1); P Adams 10 (5); D Adams-Garvin 9 (2); S Afzal 10 (5); S Ahmed 10 (7); S Albrow 9 (8); O Aliwan 10 (10); A Amir 10 (9); F Arshad 11 (11); M Asuncion 11 (10); U Athir 10 (10); A Audsley 9 (6); M Ayres 10 (10); R Bali 10 (10); B Barrowclough 9 (6); D Beal 10 (10); J Bedford 10 (9); T Bedford 10 (10); D Bennett 10 (8); G Biggs 11 (11); J Blackburn 10 (9); R Bourne 10 (10); B Boyle 10 (4); D Boyle 10 (9); H Broadley 10 (6); L Broadley 10 (9); E Brook 10 (7); J Brook 9 (6); O Brown 10 (4); J Burnett 10 (10); D Burns 9 (7); C Burton 11 (11); R Burton 10 (4); L Bushe-Bostock 9 (1); E Chadwick 10 (3); G Child 11 (11); J Clarke 9 (0); D Clough 10 (10); N Copp 10 (10); C Crawshaw 10 (10); J Croft 10 (10); N Crossley 9 (2); C Croughan 10 (10); S Cummings 10 (8); E Cunningham 10 (10); JJ David 10 (10); JR David 8 (0); G Davies 8 (1); C Dean 10 (3); H Dix 10 (8); A Dixon 9 (1); M Dodson 11 (11); M Donaldson 10 (2); D Douglas 10 (10); I Dowson 10 (4); D Dyer 10 (2); C English-Melvin 11 (11); M Eshebli 10 (10); E Eve 10 (8); J Farrar 10 (3); T Fedzin 10 (10); J Fellows 10 (5); A Fenney 10 (10); E Ferris 10 (10); E Fitt 11 (11); B Fountain 10 (4); J Fowers 9 (9); G Francique 10 (5); M Garbett 10 (10); A Gay 10 (10); E Greaves 10 (5); L Greenan 10 (9); K Guest 10 (10); N Hadfield 10 (3); S Hargreaves 10 (9); U Hayat 10 (10); J Hayre 10 (10); E Hemingway 10 (10); O Hemingway 10 (8); H Hesketh 9 (8); C Hill 10 (10); G Hinchliffe 11 (11); E Holness 10 (6); A Hughes 11 (11); K Huntley-Carwin 8 (8); H Hussain 11 (11); M Hussain 10 (7); J Ince 9 (9); E Ingle 10 (10); H Iqbal 9 (8); R Iqbal 11 (11); A Jagger 10 (10); A Javed 10 (9); N John 10 (8); L John-Matheson 12 (12); A Joyce 10 (10); F Kaiser 9 (3); JL Kaye 9 (4); JB Kaye 11 (11); G Keenan 10 (9); H Kelly 11 (11); I Khan 10 (5); C Kilburn 10 (8); L Kissack 12 (12); P Knowles 11 (11); G Krishnapillai 10 (8); J Lacson 10 (7); A Lambert 12 (12); Jene Larkin 11 (11); J Larkin 10 (8); E Latham 9 (2); O Lawrence 10 (4); L Ledgard 6 (0); B Little 10 (10); J Littlewood 10 (8); J Lynch 11 (11); N Machon 10 (9); C Mackerill 10 (9); F Malik 8 (1); S Manning 10 (6); J Marshall 11 (10); D Marsland 9 (4); M Martin 8 (1); S Martin 9 (1); E Mashinter 10 (8); A Mattu 11 (11); H McArdle 10 (7); P McCabe 11 (11); J McGillivary 11 (11); O McLachlan 10 (9); N McPhee 10 (9); R Mead 10 (10); H Mettrick 11 (11); J Miller 10 (9); L Mills 10 (8); C Mitchell 10 (2); H Mitchell 11 (11); D Morris 10 (8); T Munt 10 (10); J Newsholme 10 (10); J Ng’onga 11 (11); R Niaz 9 (7); A Oldroyd 10 (5); W Oliver 10 (9); F O’Shea 7 (1); S Owen 10 (9); I Pare 11 (11); A Parker 11 (11); A Petherick 11 (11); E Pickering 11 (11); R Powell 11 (11); A Prest 9 (1); M Rafi 9 (1); A Randhawa 11 (11); I Rawson 10 (3); D Raymond 10 (10); J Rayner 10 (6); M Raza 10 (7); M Reaney 10 (9); J Reed 10 (10); S Reilly 12 (12); J Resurreccion 10 (8); S Reynolds 11 (11); I Rhodes 10 (8); L Riley 10 (10); K Robson 8 (1); C Rowe 10 (4); M Rushworth 11 (11); A Saddique 10 (6); E Salmon 10 (10); S Sanderson 9 (1); J Sandham 11 (11); G Saville 9 (5); M Scaife 10 (7); J Scott 10 (10); E Sharpe 10 (5); N Shaw 11 (11); K Shryane 10 (4); D Siddique 10 (9); JE Simpson 8 (0); JR Simpson 10 (10); JL Simpson 9 (2); N Simpson 10 (10); A Singh-Bassi 10 (9); B Sladden 10 (8); A Smith 9 (1); J Souter 10 (10); E Sowerby 10 (9); C Spedding 10 (10); H Spence 10 (3); A Stead 10 (5); A Stoddart 11 (11); M Stoker 10 (8); M Sulaiman 11 (11); A Sultan 10 (3); C Sutcliffe 9 (4); A Szydelko 10 (8); E Tabasum 11 (11); A Taj 10 (10); B Tanvir 10 (10); I Tatton 10 (9); A Taylor 10 (3); M Taylor 11 (11); D Thompson 11 (11); J Thompson 11 (11); K Thorpe 11 (11); A Turnbull 11 (11); E Tyndall 11 (11); I Ul-Hassan 10 (9); E Uttley 11 (11); S Walmsley 11 (10); A Wanklyn 11 (11); A Waqil 10 (7); T Webb 10 (10); C Weir 11 (11); R White 10 (10); M Wild 11 (11); R Willerton 11 (11); A Williams 11 (11); T Willshaw 10 (10); K Wilson 11 (11); C Wood 10 (5); J Wood 10 (4); O Wood 10 (10); R Worsley 10 (9); E Wright 10 (5); J Wyatt 10 (10); M Xiotou 10 (10); P Yahyaei 10 (8); M Young 9 (6); F Zaman 10 (2).

Ryburn Valley High School

Sowerby Bridge High School

M Ahmad 11 (11); Z Ahmed 11 (11); A Alam 11 (9); A Ali 11 (11); A Ali 11 (11); H Ali 11 (11); K Ali 11 (11); S Ali 9 (0); S Ali 11 (11); U Ali 9 (1); J Aziz 10 (6); H Azram 9 (2); C Barnitt 10 (9); D Belakova 9 (6); M Bentley 11 (10); Z Bi 11 (11); L Binks 10 (1); R Bower 1 (0); L Bradley 10 (3); E Butler 11 (11); E Butterworth 10 (4); N Byrnes 7 (0); E Colbeck 9 (5); J Costello 11 (11); L Dawit 5 (0); L Dixon 5 (1); S Dixon 10 (6); N Duda 2 (0); P Facuna 2 (0); L Fairhall 10 (6); A Fawthrop 11 (11); S Fiaz 10 (8); L Ford 11 (8); M Gabco 9 (0); K Gledhill 11 (10); B Gray 2 (0); L Higgins 11 (11); K Hodgkinson 10 (5); J Horvath 8 (0); M Hughes 8 (0); A Hussain 10 (9); S Hussain 11 (11); T Hussain 8 (2); K Iannelli 11 (11); U Ilyas 11 (11); A Intharamongkan 3 (0); R Iqbal 10 (4); S Iqbal 11 (10); M Janjua 11 (7); H Javeed 10 (5); T Kalam 9 (0); K Kaur 5 (1); N Kauser 6 (1); S Khan 11 (11); E King 11 (10); D Klimek 10 (3); K Kroscenova 10 (3); S Kuganesan 11 (11); S Latif 9 (0); J Lewis 11 (11); G Mackrill 11 (7); H Mahdi 5 (0); M Mahdi 11 (10); Q Mahmood 11 (10); Z Mahmood 10 (1); T Manning 9 (0); C Mason 10 (6); R McLain 10 (3); G Meade 9 (1); O Michalak 10 (3); A Milnes 3 (1); N Mizic 6 (0); V Mizicova 4 (0); H Mohammed 11 (9); H Mohammed 4 (0); I Mohammed 11 (7); A Mughal 11 (11); S Muntaha 1 (0); S Nasiri 8 (1); N Naylor 8 (0); N Nistorova 9 (2); T Norcliffe 4 (0); S Nuttall 7 (0); J O’Toole 11 (10); S Pagliuca 10 (5); J Palmer 6 (0); L Pekeja 7 (0); C Porter 10 (5); M Puzdrowska 11 (9); A Qadeer 9 (7); M Race 11 (7); T Ramzan 10 (2); A Rankin 11 (6); J Rankin 11 (4); S Rashid 11 (11); S Ryasat 10 (8); M Sajad 10 (0); A Sakhawat 6 (1); R Sana 6 (0); W Sattar 7 (0); Z Shabbir 8 (0); M Shahid 10 (4); A Shahnaz 11 (10); B Slepcik 7 (0); S Sohail 9 (0); T Southern 9 (2); D Sover 11 (10); Z Steele 9 (1); A Sutcliffe 10 (4); C Suter 11 (9); A Taj 9 (1); G Taylor 11 (11); D Tesar 7 (0); C Thompson 10 (1); N Tulej 10 (3); A Underwood 11 (11); N Ur-Rehman 11 (5); R Vyse 7 (0); M Waheed 9 (3); G Walker 11 (10); R Walker 8 (0); C Whiley 9 (2); R Wilkins 7 (0); C Wright 9 (1); E Yusuf 11 (10); A Zakeer 10 (8); D Ziemelis 10 (8).

Todmorden High School

Trinity Academy

Key

First figure - number of passes

Figure in brackets - number of passes at grade A*-C or equivalent