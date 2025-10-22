When will Halifax Virgin Money reopen? Branch to open next week after improvement works

By Abigail Kellett
Published 22nd Oct 2025, 15:31 BST
Virgin Money in Halifax is expected to reopen next week.

The branch on 7 Waterhouse Street has been closed for improvement works.

Virgin Money said: “We're closed whilst we make improvements, we will be back open on Tuesday, October 28.

"If you need any help, please call 0800 022 3201 or visit virginmoney.com/halifax HX1 1XZ.”

The branch’s external ATMs will be unavailable during the improvement works.

Multiple free-to-use ATMs are available within a short distance.

