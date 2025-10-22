When will Halifax Virgin Money reopen? Branch to open next week after improvement works
Virgin Money in Halifax is expected to reopen next week.
The branch on 7 Waterhouse Street has been closed for improvement works.
Virgin Money said: “We're closed whilst we make improvements, we will be back open on Tuesday, October 28.
"If you need any help, please call 0800 022 3201 or visit virginmoney.com/halifax HX1 1XZ.”
The branch’s external ATMs will be unavailable during the improvement works.
Multiple free-to-use ATMs are available within a short distance.