Food hygiene ratings given to four Calderdale takeaways

By Abigail Kellett
Published 13th May 2025, 16:30 BST
New food hygiene ratings have been awarded to four of Calderdale’s takeaways, the Food Standards Agency’s website shows.

The following ratings have been given to four takeaways:

• Rated 2: Halifax Curries And Kebabs Ltd at 30 Bull Green, Halifax, Calderdale; rated on April 17

• Rated 2: Hello! Pizza? Burger? At 2 St James Road, Halifax, Calderdale; rated on April 17

Food hygiene ratings in Calderdale

• Rated 2: Pizza Republic at 2 St James Road, Halifax, Calderdale; rated on April 17

• Rated 2: Stateside Kitchen at 2 St James Road, Halifax, Calderdale; rated on April 17

It means that of Calderdale's 250 similar establishments with ratings, 138 (55 per cent) have ratings of five and none have zero ratings.

