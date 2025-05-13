Food hygiene ratings given to four Calderdale takeaways
New food hygiene ratings have been awarded to four of Calderdale’s takeaways, the Food Standards Agency’s website shows.
The following ratings have been given to four takeaways:
• Rated 2: Halifax Curries And Kebabs Ltd at 30 Bull Green, Halifax, Calderdale; rated on April 17
• Rated 2: Hello! Pizza? Burger? At 2 St James Road, Halifax, Calderdale; rated on April 17
• Rated 2: Pizza Republic at 2 St James Road, Halifax, Calderdale; rated on April 17
• Rated 2: Stateside Kitchen at 2 St James Road, Halifax, Calderdale; rated on April 17
It means that of Calderdale's 250 similar establishments with ratings, 138 (55 per cent) have ratings of five and none have zero ratings.