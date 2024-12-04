Latest food hygiene ratings: New ratings given to these establishments in Halifax and Brighouse
Restaurants, cafes and canteens
• Rated 5: Pausa At Dunelm at Unit 1, Crossley Retail Park, Pellon Lane, Halifax; rated on November 26
• Rated 5: Casa Brighouse at Casa Hotel And Restaurant, Elland Road, Brighouse, Calderdale; rated on November 25
• Rated 5: Shadowdust Gaming Cafe at 5 The Old Arcade, Old Market, Halifax, Calderdale; rated on November 18
• Rated 4: Mamu'z Grill at 305 Gibbet Street, Halifax, Calderdale; rated on November 28
Pubs, bars and nightclubs
• Rated 5: Lord Nelson Inn at 15 High Street, Luddenden, Halifax, Calderdale; rated on November 27
• Rated 5: Halifax RUFC at Halifax Rugby Union Club, Ovenden Park, Keighley Road, Illingworth; rated on November 22
Takeaways
• Rated 5: Seoul Food Korean Kitchen at 5 Carrier Street, Halifax, Calderdale; rated on November 28
• Rated 5: Tony's Fish & Chips at 26 Illingworth Road, Illingworth, Halifax, Calderdale; rated on November 28
• Rated 5: Fryer Tuck Inn at 2 George Street, Hipperholme, Brighouse, Calderdale; rated on November 20