New food hygiene ratings given to these eateries in Halifax, Hipperholme, Todmorden and Luddenden Foot
Restaurants, cafes and canteens
• Rated 4: Project Challenge @ Orangebox at Orangebox, 1 Blackledge, Halifax, Calderdale; rated on October 10
• Rated 4: The Secret Cafe at Unit B4, Tenterfields Business Park, Tenterfields, Luddenden Foot; rated on October 8
• Rated 4: Kendalls Ices at Kendalls Ices Limited, Denholme Gate Road, Hipperholme, Brighouse; rated on October 2
• Rated 3: Caffe Bardolino at Dominion House, Denholme Gate Road, Hipperholme, Brighouse; rated on October 9
Pubs, bars and nightclubs
• Rated 4: Stump Cross Inn at Stump Cross, Godley Lane, Halifax, Calderdale; rated on October 7
Takeaways
• Rated 4: The Bridge Cafe at 39 Burnley Road, Todmorden, Calderdale; rated on October 10
• Rated 3: Kez's Spicy House at 136 Claremount Road, Boothtown, Halifax, Calderdale; rated on October 10