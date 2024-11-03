New food hygiene ratings given to these eateries in Halifax, Hipperholme, Todmorden and Luddenden Foot

By Abigail Kellett
Published 3rd Nov 2024, 19:00 BST
New food hygiene ratings have been awarded to seven of Calderdale’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.

Restaurants, cafes and canteens

• Rated 4: Project Challenge @ Orangebox at Orangebox, 1 Blackledge, Halifax, Calderdale; rated on October 10

• Rated 4: The Secret Cafe at Unit B4, Tenterfields Business Park, Tenterfields, Luddenden Foot; rated on October 8

• Rated 4: Kendalls Ices at Kendalls Ices Limited, Denholme Gate Road, Hipperholme, Brighouse; rated on October 2

• Rated 3: Caffe Bardolino at Dominion House, Denholme Gate Road, Hipperholme, Brighouse; rated on October 9

Pubs, bars and nightclubs

• Rated 4: Stump Cross Inn at Stump Cross, Godley Lane, Halifax, Calderdale; rated on October 7

Takeaways

• Rated 4: The Bridge Cafe at 39 Burnley Road, Todmorden, Calderdale; rated on October 10

• Rated 3: Kez's Spicy House at 136 Claremount Road, Boothtown, Halifax, Calderdale; rated on October 10

