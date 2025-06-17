Why are emergency services in Elland? Fire service carry out live training exercise
Fire service crews are carrying out a live training exercise in Elland today (Tuesday).
The exercise is taking place at Surfachem Distribution Centre on Huddersfield Road, Elland until 5pm.
There was also a training exercise at Bradford Royal Infirmary this morning.
West Yorkshire Fire and Rescue Service said: “You may see an increased emergency service presence in these areas, including fire engines and personnel.
"Please don’t be alarmed - these are planned exercises designed to test our emergency response in realistic environments.
“Thank you for your understanding and continued support.”