Why are emergency services in Elland? Fire service carry out live training exercise

By Abigail Kellett
Published 17th Jun 2025, 14:26 BST
Fire service crews are carrying out a live training exercise in Elland today (Tuesday).

The exercise is taking place at Surfachem Distribution Centre on Huddersfield Road, Elland until 5pm.

Most Popular

There was also a training exercise at Bradford Royal Infirmary this morning.

Hide Ad
Hide Ad

West Yorkshire Fire and Rescue Service said: “You may see an increased emergency service presence in these areas, including fire engines and personnel.

"Please don’t be alarmed - these are planned exercises designed to test our emergency response in realistic environments.

“Thank you for your understanding and continued support.”

Related topics:Fire service
News you can trust since 1853
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice