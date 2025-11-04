Calderdale traffic: Delays on roads this morning including 20 minute delays on A646 Burnley Road

By Abigail Kellett
Published 4th Nov 2025, 08:33 GMT
Traffic queues.placeholder image
Traffic queues.
Drivers are facing delays on roads including the A646 and A58 this morning (Tuesday).

Here are the routes where drivers are facing delays:

Most Popular

A646, Luddenden Foot – Drivers are facing 21 minute delays.

A58, Sowerby Bridge – Drivers are facing six minute delays.

A58, Hipperholme – Drivers are facing 12 minute delays.

A644, Hipperholme – Drivers are facing eight minute delays.

A644, Brighouse – Drivers are facing seven minute delays.

A58, Stump Cross – Drivers are facing five minute delays.

Related topics:CalderdaleDrivers
News you can trust since 1853
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice