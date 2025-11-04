Calderdale traffic: Delays on roads this morning including 20 minute delays on A646 Burnley Road
Drivers are facing delays on roads including the A646 and A58 this morning (Tuesday).
Here are the routes where drivers are facing delays:
A646, Luddenden Foot – Drivers are facing 21 minute delays.
A58, Sowerby Bridge – Drivers are facing six minute delays.
A58, Hipperholme – Drivers are facing 12 minute delays.
A644, Hipperholme – Drivers are facing eight minute delays.
A644, Brighouse – Drivers are facing seven minute delays.
A58, Stump Cross – Drivers are facing five minute delays.