Calderdale traffic: Drivers face long delays around Luddenden Foot, Salterhebble, Sowerby Bridge and Hipperholme

By Abigail Kellett
Published 13th Aug 2025, 17:12 BST
Calderdale drivers are facing delays this afternoon (Wednesday), with one major route partially blocked due to a crash.

Here are the roads where drivers are facing delays:

A646, Luddenden Foot – Drivers are facing an 11 minute delay. Partially blocked and queueing traffic due to crash on A646 Burnley Road both ways near Luddenden Lane.

A629, Salterhebble – Drivers are facing a six minute delay. Slow traffic on A629 Huddersfield Road Northbound at Dudwell Lane. In the construction area.

Busy traffic, Hipperholme Crossroads

A58, Sowerby Bridge – Drivers are facing a seven minute delay.

A644, Hipperholme – Drivers are facing a six minute delay.

A6036, Shelf – Drivers are facing a seven minute delay.

