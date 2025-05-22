PHOTO GALLERY: 24 photos of FC Halifax Town fans at Wembley for FA Trophy final victory on this day in 2016

To mark the anniversary, here’s a look back at some of the 10,000 Shaymen supporters who made the trip to Wembey.
See if you can spot yourself or someone you know in our photo gallery.
1. Fans gallery
The FA Trophy Final.
FC Halifax v Grimsby Town.
Halifax fans celebrate.
22nd May 2016.
Picture : Jonathan Gawthorpe Photo: Jonathan Gawthorpe
2. Fans gallery
The FA Trophy Final.
FC Halifax v Grimsby Town.
Halifax fans celebrate.
22nd May 2016.
Picture : Jonathan Gawthorpe Photo: Jonathan Gawthorpe
3. Fans gallery
The FA Trophy Final.
FC Halifax v Grimsby Town.
Halifax fans celebrate.
22nd May 2016.
Picture : Jonathan Gawthorpe Photo: Jonathan Gawthorpe
4. Fans gallery
The FA Trophy Final.
FC Halifax v Grimsby Town.
Halifax fans celebrate.
22nd May 2016.
Picture : Jonathan Gawthorpe Photo: Jonathan Gawthorpe