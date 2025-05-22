The FA Trophy Final. FC Halifax v Grimsby Town. Halifax fans celebrate. 22nd May 2016. Picture : Jonathan Gawthorpeplaceholder image
PHOTO GALLERY: 24 photos of FC Halifax Town fans at Wembley for FA Trophy final victory on this day in 2016

By Tom Scargill
Published 22nd May 2025, 07:00 BST
It was nine years ago today that FC Halifax Town appeared at Wembley for the first time in their history and won the FA Trophy by beating Grimsby Town.

To mark the anniversary, here’s a look back at some of the 10,000 Shaymen supporters who made the trip to Wembey.

See if you can spot yourself or someone you know in our photo gallery.

Fans gallery

The FA Trophy Final. FC Halifax v Grimsby Town. Halifax fans celebrate. 22nd May 2016. Picture : Jonathan Gawthorpe

2. Fans gallery

The FA Trophy Final. FC Halifax v Grimsby Town. Halifax fans celebrate. 22nd May 2016. Picture : Jonathan Gawthorpe Photo: Jonathan Gawthorpe

3. Fans gallery

The FA Trophy Final. FC Halifax v Grimsby Town. Halifax fans celebrate. 22nd May 2016. Picture : Jonathan Gawthorpe Photo: Jonathan Gawthorpe

4. Fans gallery

The FA Trophy Final. FC Halifax v Grimsby Town. Halifax fans celebrate. 22nd May 2016. Picture : Jonathan Gawthorpe Photo: Jonathan Gawthorpe

