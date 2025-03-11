Food and drink in West Yorkshire: New food hygiene ratings given to these eateries in Halifax, Sowerby Bridge, Hebden Bridge and Brighouse
Restaurants, cafes and canteens
• Rated 5: St Paul's Methodist Church at St Pauls Methodist Church, Tower Hill, Sowerby Bridge, Calderdale; rated on March 4
• Rated 5: The Gathering Place at 1 St James Road, Halifax, Calderdale; rated on March 4
• Rated 5: The People's Pizzeria at The Courtyard, Bridge Gate, Hebden Bridge, Calderdale; rated on February 28
• Rated 5: Woodys Pizza at 27 Crown Street, Hebden Bridge, Calderdale; rated on February 27
• Rated 4: Bluebells Deli Kitchen And Bakery at 61 Upper Green Lane, Hove Edge, Brighouse, Calderdale; rated on February 20
• Rated 2: Three Lady Chefs at 16 Town Hall Street, Sowerby Bridge, Calderdale; rated on February 13
• Rated 2: Mr Beans at 72 Burnley Road, Todmorden, Calderdale; rated on February 12
Pubs, bars and nightclubs
• Rated 5: The Wine Barrel Group Ltd at Rw17 And 18 Rustic, The Piece Hall, Blackledge, Halifax; rated on March 3
• Rated 5: Dapur Nin Indonesian Cuisine at Trades Club, Holme Street, Hebden Bridge, Calderdale; rated on February 28
• Rated 4: Old Rishworthians RUFC at Copley Lane, Halifax, Calderdale; rated on February 12
• Rated 3: Ivy House Inn at 318 Shay Lane, Holmfield, Halifax, Calderdale; rated on February 12
Takeaways
• Rated 5: Spicy Valley at 60 Patmos, Burnley Road, Todmorden, Calderdale; rated on March 4
• Rated 5: Manh Ley Chinese Takeaway at 3 Burnley Road, Mytholmroyd, Hebden Bridge, Calderdale; rated on February 28
• Rated 5: Valley Pizza at 7 Burnley Road, Mytholmroyd, Hebden Bridge, Calderdale; rated on February 27
• Rated 4: Smashies Todmorden Limited at 21a Ashenhurst Road, Todmorden, Calderdale; rated on March 4