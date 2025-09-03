Afternoon traffic: Drivers face delays in Halifax town centre, Brighouse, Luddenden Foot and Hipperholme
Calderdale drivers are facing delays this afternoon (Wednesday).
Here are the roads where drivers are facing delays:
A629, Halifax – Slow traffic on A629 Cow Green Northbound at George Street. In the construction area.
A58, Wyke – Drivers are facing a six minute delay. Slow traffic on A58 Whitehall Road both ways at A641 Huddersfield Road (Hellfire Crossroads). In the construction area. On approach to the junction.
A644, Hipperholme – Drivers are facing a seven minute delay.
A641, Brighouse – Drivers are facing a six minute delay.
A646, Luddenden Foot – Drivers are facing a eight minute delay.