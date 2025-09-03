Afternoon traffic: Drivers face delays in Halifax town centre, Brighouse, Luddenden Foot and Hipperholme

By Abigail Kellett
Published 3rd Sep 2025, 16:13 BST
Calderdale drivers are facing delays this afternoon (Wednesday).

Here are the roads where drivers are facing delays:

A629, Halifax – Slow traffic on A629 Cow Green Northbound at George Street. In the construction area.

A58, Wyke – Drivers are facing a six minute delay. Slow traffic on A58 Whitehall Road both ways at A641 Huddersfield Road (Hellfire Crossroads). In the construction area. On approach to the junction.

Traffic in Calderdale.

A644, Hipperholme – Drivers are facing a seven minute delay.

A641, Brighouse – Drivers are facing a six minute delay.

A646, Luddenden Foot – Drivers are facing a eight minute delay.

