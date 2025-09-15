Calderdale traffic: Drivers face long delays in Brighouse, Stump Cross Hipperholme and Ainley Top this morning
Here are the roads where drivers are facing delays:
A58, Hipperholme – Drivers are facing an 11 minute delay. Slow traffic on A58 Halifax Road Eastbound from A6036 Bradford Road to A644 Brighouse Road (Hipperholme Crossroads). In the construction area.
A644, Hipperholme – Drivers are facing a five minute delay.
A58, Stump Cross – Drivers are facing a five minute delay.
A643, Ainley Top – Drivers are facing a five minute delay.
A644, Brighouse – Drivers are facing a seven minute delay.
M62 – Severe delays of 14 minutes and delays increasing on M62 Eastbound between J24 A629 (Ainley Top) and J27 M621 (Gildersome). Average speed 20 mph.