Calderdale traffic: Drivers face long delays in Brighouse, Stump Cross Hipperholme and Ainley Top this morning

By Abigail Kellett
Published 15th Sep 2025, 08:23 BST
Updated 15th Sep 2025, 08:33 BST
Calderdale drivers are facing long delays this morning (Monday) including in Brighouse town centre, Hipperholme and on the M62.

Here are the roads where drivers are facing delays:

A58, Hipperholme – Drivers are facing an 11 minute delay. Slow traffic on A58 Halifax Road Eastbound from A6036 Bradford Road to A644 Brighouse Road (Hipperholme Crossroads). In the construction area.

Traffic in Calderdale.
Traffic in Calderdale.

A644, Hipperholme – Drivers are facing a five minute delay.

A58, Stump Cross – Drivers are facing a five minute delay.

A643, Ainley Top – Drivers are facing a five minute delay.

A644, Brighouse – Drivers are facing a seven minute delay.

M62 – Severe delays of 14 minutes and delays increasing on M62 Eastbound between J24 A629 (Ainley Top) and J27 M621 (Gildersome). Average speed 20 mph.

