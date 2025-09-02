Calderdale traffic: Drivers face long delays in Brighouse town centre, Hipperholme and Ainley Top this morning

By Abigail Kellett
Published 2nd Sep 2025, 08:23 BST
Calderdale drivers are facing long delays this morning.
Calderdale drivers are facing long delays this morning.
Calderdale drivers are facing long delays this morning (Tuesday) including in Brighouse town centre, Hipperholme and on the M62.

Here are the roads where drivers are facing delays:

A641, Brighouse – Slow traffic on A641 Huddersfield Road Northbound from Heath Mount Road to Birds Royd Lane.

A644, Brighouse – Drivers are facing a six minute delay. Slow traffic on A644 Halifax Road Southbound from Garden Road to A6025 Elland Road.

A58, Hipperholme – Drivers are facing a seven minute delay.

A644, Hipperholme – Drivers are facing a six minute delay.

A629, Ainley Top – Drivers are facing a seven minute delay. Slow traffic on the A629 Westbound from Thornhill Road to M62 J24 (Ainley Top).

A58, Wyke – Drivers are facing a seven minute delay. Slow traffic on A58 Whitehall Road Eastbound from Rookes Lane to A641 Huddersfield Road (Hellfire Crossroads).

M62, Hartshead Moor – Drivers are facing a 12 minute delay.

