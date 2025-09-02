Calderdale traffic: Drivers face long delays in Brighouse town centre, Hipperholme and Ainley Top this morning
Here are the roads where drivers are facing delays:
A641, Brighouse – Slow traffic on A641 Huddersfield Road Northbound from Heath Mount Road to Birds Royd Lane.
A644, Brighouse – Drivers are facing a six minute delay. Slow traffic on A644 Halifax Road Southbound from Garden Road to A6025 Elland Road.
A58, Hipperholme – Drivers are facing a seven minute delay.
A644, Hipperholme – Drivers are facing a six minute delay.
A629, Ainley Top – Drivers are facing a seven minute delay. Slow traffic on the A629 Westbound from Thornhill Road to M62 J24 (Ainley Top).
A58, Wyke – Drivers are facing a seven minute delay. Slow traffic on A58 Whitehall Road Eastbound from Rookes Lane to A641 Huddersfield Road (Hellfire Crossroads).
M62, Hartshead Moor – Drivers are facing a 12 minute delay.