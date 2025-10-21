Calderdale traffic: Severe delays for drivers in Brighouse, Halifax and Sowerby Bridge this morning

By Abigail Kellett
Published 21st Oct 2025, 08:31 BST
Here are the roads where drivers are facing delays in Calderdale this morning (Tuesday).

A629, Ainley Top – Drivers are facing a 10 minute delay.

A6025, Brighouse – Drivers are facing a five minute delay from Brookfoot into Brighouse.

Traffic on Wharf Street, Sowerby Bridge.
Traffic on Wharf Street, Sowerby Bridge.

A641, Brighouse – Drivers are facing an 11 minute delay between Bailiff Bridge and Brighouse.

A644, Brighouse – Drivers are facing a six minute delay.

M62 around Hartshead Moor – Drivers are facing a 10 minute delay.

A629, Halifax – Drivers are facing a six minute delay through Halifax town centre.

A58, Sowerby Bridge – Drivers are facing a seven minute delay through the centre of Sowerby Bridge.

