Halifax traffic: Severe delays for drivers through Stump Cross, Brighouse and Sowerby Bridge this morning

By Abigail Kellett
Published 15th Oct 2025, 08:22 BST
Updated 15th Oct 2025, 08:22 BST
Calderdale drivers are facing delays this morning including through Halifax and Brighouse (Wednesday).

Here are the roads where drivers are facing delays:

A58, Stump Cross – Drivers are facing a nine minute delay.

Traffic in Calderdale.

A644, Brighouse – Drivers are facing a seven minute delay.

A641, Brighouse – Drivers are facing an eight minute delay.

A58, Wyke – Drivers are facing a six minute delay.

A643, Ainley Top – Drivers are facing a five minute delay.

A58, Sowerby Bridge – Drivers are facing a five minute delay.

