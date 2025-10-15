Halifax traffic: Severe delays for drivers through Stump Cross, Brighouse and Sowerby Bridge this morning
Calderdale drivers are facing delays this morning including through Halifax and Brighouse (Wednesday).
Here are the roads where drivers are facing delays:
A58, Stump Cross – Drivers are facing a nine minute delay.
A644, Brighouse – Drivers are facing a seven minute delay.
A641, Brighouse – Drivers are facing an eight minute delay.
A58, Wyke – Drivers are facing a six minute delay.
A643, Ainley Top – Drivers are facing a five minute delay.
A58, Sowerby Bridge – Drivers are facing a five minute delay.