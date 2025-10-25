Halifax and Calder Valley bus timetable changes - Journeys retimed and route changes

By Abigail Kellett
Published 25th Oct 2025, 06:00 BST
A walk around Hebden Bridge
Changes are set to be made to some bus services in Calderdale.

The changes to some Team Pennine and First services will take place from tomorrow (Sunday).

Most Popular

343 Huddersfield • Ainley Top • Elland • Greetland • West Vale • Halifax

Hide Ad
Hide Ad

Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed up to 20 minutes later.

Brighouse Bus Station.placeholder image
Brighouse Bus Station.
placeholder image
Read More
Read more: Chart-topping artist announces Halifax date as part of Piece Hall's s...

524 Halifax • Ovenden • Mixenden

Operated by Team Pennine (Transdev). Most journeys will be retimed 3 minutes later.

534 Halifax • Shibden Dale • Northowram

Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-15 minutes.

563 563A Halifax • Copley • West Vale • Elland • Rastrick • Brighouse

Hide Ad
Hide Ad

Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-10 minutes.

574 Halifax • Sowerby Bridge • Luddendenfoot • Booth • Midgley

Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-10 minutes.

576 Halifax • Queensbury • Bradford

Operated by First. Many journeys will be retimed by around 5-10 minutes.

Hide Ad
Hide Ad

577 Halifax • Savile Park • Sowerby Bridge • Sowerby • Boulderclough

Operated by Team Pennine (Transdev). The outbound route from Sowerby Bridge to Sowerby will be changed to operate via Sowerby New Road. The inbound route from Sowerby to Sowerby Bridge will continue to operate via Pollit Avenue, Bates Avenue, St Peter’s Avenue and Fore Lane. The timetable will be unchanged.

587 Halifax • Sowerby Bridge • Ripponden • Littleborough • Rochdale

Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-15 minutes.

Related topics:CalderdaleCalder ValleySowerby BridgeWest Vale
News you can trust since 1853
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice