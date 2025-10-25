Halifax and Calder Valley bus timetable changes - Journeys retimed and route changes
The changes to some Team Pennine and First services will take place from tomorrow (Sunday).
343 Huddersfield • Ainley Top • Elland • Greetland • West Vale • Halifax
Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed up to 20 minutes later.
524 Halifax • Ovenden • Mixenden
Operated by Team Pennine (Transdev). Most journeys will be retimed 3 minutes later.
534 Halifax • Shibden Dale • Northowram
Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-15 minutes.
563 563A Halifax • Copley • West Vale • Elland • Rastrick • Brighouse
Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-10 minutes.
574 Halifax • Sowerby Bridge • Luddendenfoot • Booth • Midgley
Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-10 minutes.
576 Halifax • Queensbury • Bradford
Operated by First. Many journeys will be retimed by around 5-10 minutes.
577 Halifax • Savile Park • Sowerby Bridge • Sowerby • Boulderclough
Operated by Team Pennine (Transdev). The outbound route from Sowerby Bridge to Sowerby will be changed to operate via Sowerby New Road. The inbound route from Sowerby to Sowerby Bridge will continue to operate via Pollit Avenue, Bates Avenue, St Peter’s Avenue and Fore Lane. The timetable will be unchanged.
587 Halifax • Sowerby Bridge • Ripponden • Littleborough • Rochdale
Operated by Team Pennine (Transdev). Some journeys will be retimed by around 5-15 minutes.